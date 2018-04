Legittima difesa, Squeri: Stato non perseguiti vittime

Roma, 4 apr. - "Il rinvio a giudizio di Mario Cattaneo è l`ennesima dimostrazione di giustizia al contrario: si costringe la vittima a difendersi due volte, la prima dagli aggressori e la seconda dallo Stato che, anziché tutelarlo, lo persegue". Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia Luca Squeri.

"La riforma dell`istituto della legittima difesa resta una priorità: proteggere i propri beni e la propria incolumità deve essere riconosciuto come un diritto naturale e non come l`inizio di un calvario giudiziario", conclude.