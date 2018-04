Addio al triangolo industriale: Milano stacca Torino e Genova -2

Torino, 4 apr. - "I dati di Genova sono molto vicini a quelli di Torino - ribadisce Zangola - e le ragioni di questa distanza rispetto a Milano stanno da una parte nell'isolamento nella rete dei trasporti e dall'altra nel contenuto più povero del settore dei servizi". Promossa dall'Ismel l'Istituto per la cultural e la memoria del lavoro, la settimana del Lavoro si articolerà in un ciclo di incontri dedicate al rapporto tra innovazione e lavoro. Previste anche visite in aziende ed eventi culturali. Tra i partecipanti all'iniziativa, dedicata al sociologo torinese Luciano Gallino, sono previsti i leader sindacali di Cgil Cisl e Uil, docenti e ricercatori.