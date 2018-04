Addio al triangolo industriale: Milano stacca Torino e Genova

Torino, 4 apr. - C'era una volta il triangolo industriale. Almeno sul fronte dell'occupazione. Mentre Milano conosce un nuovo rinascimento Torino e Genova arrancano, con circa dieci punti di disoccupazione giovanile in più rispetto al capoluogo lombardo, accomunate dallo stesso declino. Lo ha sottolineato il direttore Ismel, Mauro Zangola, analizzando i dati sull'occupazione relativi al 2017 in occasione della presentazione della settimana del lavoro che si svolgerà a Torino dal 21 al 25 maggio. Per quanto riguarda il tasso di disoccupazione Torino è al 9,4% contro il 6,6% di Milano e il 4,2% di Bologna, mentre per quanto riguarda la disoccupazione giovanile Torino è al 24,8% contro il 15,4% di Bologna e il 15,8% di Milano.