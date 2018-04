Governo, Sisto (FI): veti a dialogo sono deficit maturità politica

Roma, 4 apr. - "In un momento così complesso per il Paese, il Movimento 5 Stelle sceglie ancora la strategia delle 'barricate'. Opporre dei veti al dialogo è sintomo di profonda immaturità politica e di un deficit inaccettabile di cultura di governo". Lo dichiara il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto.

"Il Presidente Berlusconi e Forza Italia sono una componente fondamentale di quel centrodestra che ha ricevuto la maggioranza relativa dei consensi per guidare il Paese. Oggi qualsiasi forza responsabile ha il dovere di ragionare con pragmatismo, non per impuntature o per ideologismi. Tutto il resto appartiene a noiose e futili tattiche, che mai come ora rischiano di essere dannose", conclude.