Skripal, Russia: news da laboratorio britannico apprese da media

Mosca, 4 apr. - "Anche le informazioni da parte del laboratorio militare britannico di Porton Down le abbiamo avute dai media, non da canali ufficiali". Lo ha detto la portavoce del ministro degli Esteri russo Maria Zakharova, nel briefing settimanale. Come già noto non è stato possibile determinare se l'agente nervino utilizzato per avvelenare l'ex-spia russa Sergei Skripal e sua figlia Yulia sia stato prodotto in Russia ha rivelato il Direttore esecutivo del laboratorio militare britannico di Porton Down, Gary Aitkenhead, in un'intervista a Sky News. "Ogni giorno viene dato in pasto ai media qualcosa per cambiare versione e ingannare l'auditorio" ha detto Zakharova.