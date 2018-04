Istat, Gribaudo: risultati confermano lavoro fatto da Pd

Roma, 4 apr. - "I risultati sull'andamento dell'occupazione sono la conferma del valore del lavoro fatto dal Pd in questi anni. È un dato importante anche perchè maturato in un contesto internazionale che ha visto entrare in crisi alcune importanti aree geografiche di riferimento penalizzando il nostro interscambio. Soprattutto oggi quando assistiamo a balletti surreali su programmi inattuabili deve essere chiaro che la strada tracciata è quella giusta". Lo afferma in una nota la responsabile Lavoro del Pd Chiara Gribaudo.

"La vera sfida è proseguire e integrare quanto fatto in questi anni dal Pd guardando a chi è escluso dal circuito produttivo per reinserirlo nel mondo del lavoro. Anche su questo fronte con il Rei abbiamo individuato un percorso importante. Ci aspettano nuove sfide che richiedono analisi e capacità di previsione, certo non scorciatoie", conclude.