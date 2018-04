Spagna, Catalogna blindata, prefetto: indipendentisti aggressivi

Roma, 4 apr. - Le forze dell'ordine in Catalogna hanno annunciato oggi il rafforzamento delle misure di sicurezza a protezione di edifici e personalità di governo, in particolare delle sedi politiche e giudiziarie, a seguito delle manifestazioni indipendentiste degli ultimi giorni. "A partire da oggi viene messo in atto un nuovo piano per garantire sicurezza e ordine pubblico", ha detto una portavoce della polizia catalana. "Le misure di sicurezza sono state rinforzate intorno alle persone e alle strutture pubbliche prese di mira da manifestanti, tags o attacchi, negli ultimi tempi", ha aggiunto il prefetto della Catalogna, Enric Millo.

Gli edifici che ospitano le istituzioni del governo centrale, le istituzioni europee e gli organi giudiziari saranno particolarmente protetti, così come alcune personalità politiche, nonché giudici e pubblici ministeri, secondo una fonte all'interno della prefettura.

(fonte afp)(Segue)