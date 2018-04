Cooperazione Sviluppo in Sudan per costruire infrastrutture idriche -3

Roma, 4 apr. - Il Commissario Generale Salah Alyaib ha voluto sottolineare l`importanza di questo Accordo in quanto riguarda aree nelle quali il DDR ha in essere altri 16 progetti per un totale di 4 M Euro - tra cui anche progetti italiani per un valore di 1.3 M Euro - che garantiscono condizioni di vita più favorevoli a circa 50.000 persone.

I progetti idrici faciliteranno la pace e la prosperità - ha aggiunto il Governatore del Blue Nile, Hussain Yassen - in particolare in aree ad alta densità di pastori nomadi e di bestiame. Il Ministro della Cooperazione Internazionale ha voluto concludere ricordando la necessità urgente di contribuire per colmare il grave deficit idrico del Sudan pari a investimenti per almeno un miliardo di dollari. Vorrei ringraziare l`Italia - egli ha concluso - per il suo impegno in settori prioritari quali Salute, Wash, Migrazione e Contrasto alla povertà e per la sua capacità di creare ponti tra Autorità Locali e Istituzioni.