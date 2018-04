Cooperazione Sviluppo in Sudan per costruire infrastrutture idriche -2

Roma, 4 apr. - Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e condizioni igieniche per tutti - è l`impegno che l`Italia ha assunto in linea con l`obiettivo del millennio #6 in Sudan dall`avvio della sua cooperazione 20 anni fa - ha evidenziato l`Ambasciatore Italiano Fabrizio Lobasso. Oggi siamo testimoni - ha aggiunto - dello sviluppo di una regione sulla strada della completa pacificazione e sui cui è possibile incrementare gli sforzi italiani. Il nostro aiuto alle popolazioni del Blue Nile contribuirà ad instaurare un ambiente incline al progresso e l`armonia.(Segue)