Cooperazione Sviluppo in Sudan per costruire infrastrutture idriche

Roma, 4 apr. - Si è svolta oggi presso la sede della Cooperazione Internazionale Sudanese la firma dell`Accordo Tecnico per la realizzazione di infrastrutture idriche nello Stato del Blue Nile tra l`Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, rappresentata dal suo Direttore a Khartoum Vincenzo Racalbuto, il Ministro dei Servizi Pubblici Abdedlmoneim Alnezir e il Commissionario Generale del Disarmo e Riabilitazione degli ex combattenti (DDR), Generale Salah Alyaib. La cerimonia si è svolta in presenza dell`Ambasciatore Italiano Fabrizio Lobasso, del Wali dello Stato del Blue Hussain Yasseen e del Ministro della Cooperazione Internazionale, Idriss Suleman.

La firma dell`Accordo - nell`ambito delle iniziative di emergenza finanziate dall`AICS - è il primo passo per la realizzazione di pozzi e reti idriche in favore delle comunità di Eddamazin e di El Roseries, Stato del Blue Nile, che non hanno accesso all`acqua potabile.(Segue)