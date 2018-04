Lavoro, Calabria (FI): questione giovanile è vera urgenza

Roma, 4 apr. - "I dati Istat e Eurostat confermano, ancora una volta, l'Italia nel gruppo di testa dell'Ue per numero di giovani disoccupati; un nodo generazionale per il quale Forza Italia ha proposto interventi concreti che vogliamo iniziare a realizzare il prima possibile". Lo dichiara la deputata e leader di Forza Italia Giovani Annagrazia Calabria.

"Anche per questo motivo i veti al confronto per la formazione del nuovo governo sono la peggior dimostrazione di uno scollamento dai problemi reali dei cittadini. All'Italia serve un esecutivo che affronti con rapidità le questioni sociali più urgenti, non diktat e impuntature fuori dal mondo", conclude.