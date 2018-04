Facebook, Zuckerberg testimonierà al Congresso Usa l'11 aprile

New York, 4 apr. - Mark Zuckerberg si presenterà al Congresso statunitense l'11 aprile, per rendere conto della gestione dei dati degli utenti di Facebook, dopo il caso Cambridge Analytica. L'amministratore delegato del social network sarà ascoltato dalla commissione Energia e Commercio della Camera sull'uso e la protezione dei dati degli utenti, dopo che quelli di oltre 50 milioni di persone sono stati ottenuti impropriamente dalla società di dati Cambridge Analytica, che ha lavorato anche per la campagna elettorale del presidente Donald Trump. Il titolo del gruppo con sede a Menlo Park (California) cede l'1,6% nel premercato; ieri aveva guadagnato lo 0,46% a 156,11 dollari.