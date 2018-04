De Petris (Leu): già presentati 14 ddl al Senato

Roma, 4 apr. - "Mi auguro che il Parlamento possa iniziare a lavorare nei tempi più brevi possibili. Sono numerose le leggi che devono essere approvate rapidamente. Io stessa al Senato, come prima firmataria, ho presentato ben quattordici Disegni di Legge. Molti in materia ambientale, tema che mi sta particolarmente a cuore: dalla modifica all'articolo 9 e 117 della Costituzione in materia in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente, alle Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo. Dai principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, alle nuove disposizioni in materia di delitti contro specie di fauna e flora protette. Dalle Modifiche al Codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali, alle nuove disposizioni per la disciplina delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi". Lo dichiara la senatrice di Liberi e Uguali, Loredana De Petris, Presidente del Gruppo Misto.

"In tema di istruzione, ho già presentato il ddl per l'abolizione del numero chiuso o programmato per l'immatricolazione presso le università; per l'Istituzione di un piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole e modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107. E ancora in tema di banche - prosegue la senatrice di LeU -: un ddl per l'Istituzione dell'Autorità indipendente per la tutela del risparmio e delega al Governo per la redazione di un testo unico per la tutela del risparmio; Delega al Governo per la separazione tra banche commerciali e di investimento. Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie ed imprese".

"E infine - ha concluso De Petris - ho presentato un ddl che disciplina le norme per l'inclusione della conoscenza e dell'addestramento all'uso delle risorse della nonviolenza nell'ambito dei percorsi didattici per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale delle forze di polizia e uno che delega al Governo in materia di garanzie di segretezza del voto degli italiani all'estero e norme per la semplificazione in materia di raccolta di firme per i referendum e per la presentazione delle liste elettorali".