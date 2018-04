Comune Milano: rating stabile, ma ancora troppa dipendenza da Roma

Milano, 4 apr. - Conti in ordine, stabilità, nuovi investimenti e contenimento del debito. È la fotografia scattata da Standard&Poor's del governo di Milano nel report semestrale che assegna al capoluogo lombardo il rating BBB con la A+ nello Stand Alone Credit Profile. Milano, sempre secondo l'agenzia, ha le carte in regola per ottenere un upgrade ma solo se l'Italia (ferma a BBB) aumenterà il proprio rating, vista la forte dipendenza fiscale delle città dal governo centrale. Stesso giudizio anche da parte dell'agenzia Fitchratings.

"Ancora una volta - afferma l'assessore al Bilancio e al Demanio, Roberto Tasca - in pochi mesi le maggiori agenzie di rating danno un giudizio positivo a Milano e al suo governo. E ci dicono, attraverso l'attenta analisi dei numeri, che la città potrebbe ottenere un upgrade se avesse maggiore autonomia finanziaria e gestionale".

Resta però rilevante e penalizzante il tema della scarsa autonomia fiscale dei comuni dal governo centrale. Problema che impedisce anche a Milano, nonostante la solidità del bilancio e degli investimenti, di ottenere l'upgrade a BBB+. Nonostante l'indice Sacp (Stand Alone Credit Profile) ad A+ evidenzi come il capoluogo lombardo abbia le carte in regola per un'altra promozione. Secondo S&P l'agibilità di bilancio del Comune di Milano è bassa, con un margine minimo di manovra e di autonomia dal governo centrale ma con un buon livello di investimenti. Si calcola infatti che Milano investirà 400 milioni di euro l'anno tra il 2018 e il 2020 per le nuove linee della metropolitana. Si tratta del 15% del totale della spesa del Comune, quota che pone Milano al di sopra delle altre maggiori città italiane.

A chiusura del bilancio consuntivo 2017 si evidenzia come gli investimenti complessivi siano in netta ripresa e siano saliti a 529 milioni di euro contro i 247 del 2016. Risorse spese per la maggior parte nel settore dei trasporti ma anche nella rigenerazione abitativa e scolastica, negli impianti sportivi e nelle politiche sociali. Milano riduce anche il suo indebitamento storico. E passa, nel 2017, a 3,7 miliardi di euro dai 3,9 del 2016. La diminuzione dello stock di debito è una tendenza in atto da qualche anno: nel 2013 era a 4,1 miliardi mentre nel 2015 era sceso a 4 miliardi. Migliora anche la capacità di indebitamento (ovvero il rapporto tra la quota degli interessi passivi e il livello della spesa corrente) del Comune che segna il 3,9% con un tetto limite del 10%.