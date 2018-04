Fs, Italferr nominata main designer progetto linea in Argentina

Roma, 4 apr. - Italferr (gruppo Fs) è stata nominata Main Designer per il progetto di ammodernamento infrastrutturale e tecnologico della linea ferroviaria "Sarmiento" a Buenos Aires, in Argentina. L`accordo siglato fra la società d`ingegneria del Gruppo Fs e il consorzio G&S (valore economico circa 41 milioni di euro) prevede la realizzazione, da parte di Italferr, del progetto esecutivo e il supporto tecnico per i lavori di ammodernamento della linea ferroviaria che collega la stazione periurbana di Moreno alla stazione Once nel centro di Buenos Aires (circa 37 km).

"L`ammodernamento della linea ferroviaria `Sarmiento` - ha sottolineato Carlo Carganico, amministratore delegato e direttore generale di Italferr - per complessità tecnica e durata dei lavori (cinque anni previsti da marzo 2018 fino alla completa realizzazione dell`opera) rappresenta al momento il progetto più sfidante nell`ambito delle attività all`estero di Italferr".

"La recente apertura di una branch in Argentina con un team di oltre venti esperti, il quadro delle ulteriori iniziative di interesse previste dal governo argentino, confermato dalla presenza dei maggiori contractors italiani, permettono di guardare al nuovo `hub` sudamericano di Italferr come a un polo di primaria importanza per lo sviluppo del nostro business internazionale", ha concluso Carganico.