Roma, 4 apr. - Si profila un avvio di seduta in netto ribasso anche a Wall Street, che se ieri sembrava aver ignorato il riaccendersi dei rischi di una guerra commerciale globale oggi cambia orientamento e vira decisamente in negativo, come già accaduto alla Borse europee. A circa 4 ore da avvio seduta oltre Atlantico, i contratti futures sull'indice Dow Jones segnano un meno 1,83%, quelli sul Nasdaq un meno 1,94% e i futures sullo S&P 500 un meno 1,43%.