Gb, sotto accusa capo più grande agenzia pubblicitaria al mondo

Roma, 4 apr. - WPP, la più grande agenzia pubblicitaria del mondo, ha aperto un'inchiesta interna sulle accuse di comportamenti impropri nei confronti del suo numero uno Sir Martin Sorrell. Il colosso britannico dell'advertising ha detto di aver nominato un esperto esterno per per condurre l'indagine. "Le accuse non riguardano cifre importanti per WPP" ha detto la società. Sorrell ha replicato dicendo che respinge le accuse di irregolarità finanziarie "senza riserve".

"Notizie sui media hanno sostenuto che WPP sta indagando su un'accusa di irregolarità finanziarie commesse da me, in particolare in relazione all'uso di fondi societari" ha scritto Sir Martin, 73 anni, in una nota. "L'accusa è oggetto d' indagine da parte di uno studio legale. Respingo senza riserva l'accusa, ma ammetto che la società deve indagare. Ritengo che il procedimento verrà completato presto" ha aggiunto il fondatore dell'agenzia nata oltre 30 anni fa.

Il Wall Street Journal, citando persone vicine alla questione, ha scritto che WPP sta indagando sull'"uso improprio di fondi aziendali" da parte di Sorrell, accusato anche di "comportamenti personali impropri".

Sorrell ha fondato WPP nel 1985 dopo aver acquisito il controllo di una società di comodo, Wire & Plastic Products, dando vita a un gruppo di servizi di marketing nel 1986. Oggi il gruppo ha tremila uffici in 112 paesi. Il fondatore è uno dei manager più pagati del Regno Unito e nell'esercizio 2015-16 ha portato a casa un pacchetto di 70 milioni di sterline, il più alto nella storia societaria britannica, a cui si è opposto oltre un terzo degli azionisti.