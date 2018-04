Nexive: Luciano Traja è il nuovo amministratore delegato

Roma, 4 apr. - Luciano Traja, pugliese di 44 anni, è il nuovo amministratore delegato di Nexive. Lo riferisce una nota della società postale privata. Dopo un semestre in qualità di general manager al fianco del chairman Pim Berendsen, Traja assume ufficialmente la piena responsabilità dell'azienda con l'obiettivo di contribuire alla sua crescita in Italia e di guidare l'innovazione del settore postale italiano. Berendsen, già membro del comitato di PostNL, assume la carica di chief financial officer del gruppo olandese di cui Nexive fa parte. "La nomina ad amministratore delegato di Nexive - dichiara Traja - mi riempie di orgoglio e sono felice di poter continuare a contribuire al percorso di crescita di un'azienda che si rinnova costantemente, sviluppando servizi innovativi in grado di semplificare la vita di cittadini e aziende. Il settore postale può giocare un ruolo chiave per la competitività dell'Italia ed è fondamentale che evolva in linea con gli attuali trend tecnologici e con le esigenze del mercato, in un contesto di sana e piena concorrenza. Nexive s'impegna da sempre per guidare quest'evoluzione, integrando soluzioni di recapito fisico e digitale ed investendo per assicurare qualità e capillarità del servizio, grazie al suo network di circa 1.700 filiali dirette, indirette e retail points e oltre 8.000 addetti sul territorio nazionale".