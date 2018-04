Matttarella: l'umanità non può più tollerarem le mine antiuomo

Roma, 4 apr. - "Nel mondo migliaia di persone - civili, e tra essi tanti bambini che già hanno sofferto le tribolazioni della guerra e della povertà estrema - continuano a morire, o subire gravissime menomazioni, a causa di mine anti-uomo, di bombe a grappolo, di ordigni bellici inesplosi. La Giornata mondiale indetta dalle Nazioni Unite e dedicata all'azione contro le mine, costituisce un appello rivolto all'opinione pubblica internazionale, alle istituzioni e alle espressioni delle società civili, per rilanciare l'obiettivo dell'effettivo azzeramento di queste armi subdole e spietate, che raggiungono un culmine di disumanità e che le convenzioni di Ottawa e di Oslo hanno giustamente messo al bando". Lo ha affermato in una dichiarazione il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"Proibire le mine anti-uomo, e tutti gli ordigni concepiti per rendere inagibili interi territori - ha proseguito il capo dello Stato- , rappresenta un'importante base di partenza per assicurare il rispetto dei diritti umani: non soltanto per tutelare le vittime delle guerre, ma anche per evitare che le conseguenze del conflitto paralizzino la vita delle comunità nella fase di transizione e nella ricostruzione post-bellica. Queste armi vili e bestiali puntano a togliere anche la speranza a chi cerca un futuro per sé e i propri cari oltre la guerra. L'umanità non può tollerarlo. Il nostro Paese continuerà a dare tutto il sostegno possibile agli organismi internazionali impegnati nei piani umanitari di sminamento e di riconsegna alle popolazioni dei territori violati dai minacciosi ordigni".

"Un ringraziamento particolare - ha concluso Mattarella- va a quanti, volontari e associazioni, con grande passione civile, si prodigano nei luoghi più tormentati dalla guerra per riaprire le porte a un futuro finalmente dignitoso. In questa Giornata, rinnovo infine l'auspicio che il Parlamento italiano possa giungere presto a una nuova deliberazione legislativa, coerente con i principi costituzionali, per contrastare con efficacia anche il sostegno alle imprese produttrici di mine anti-persona e di munizioni a grappolo".