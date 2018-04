Governo, Santanché: Di Maio non otterrà niente con i diktat

Roma, 4 apr. - "Si sapeva già che questa legge elettorale avrebbe potuto dare questo risultato, ossia nessun vincitore in questa tornata elettorale": Daniela Santanchè, Senatrice di Fratelli d`Italia, parla ai microfoni di `6 su Radio 1` dei risultati delle recenti elezioni e dei possibili scenari di governo.

"La coalizione del centrodestra è arrivata prima pur non vincendo - prosegue poi la Santanchè -. Matteo Salvini è il nostro candidato premier anche se saliamo al Quirinale separatamente". Sulla possibilità che si crei un`alleanza tra M5S, Lega e Fratelli d`Italia escludendo Forza Italia precisa: "Assolutamente no. Noi teniamo moltissimo alla coalizione e pensiamo che Salvini sia un politico intelligente che sa bene che il suo 17% è quasi la metà del consenso che ha avuto il M5S quindi non andrebbe mai a fare il secondo. L`elettorato ci premia quando siamo insieme. A Di Maio dico che con i dictat non si ottiene nulla. Se pensa di dividere la coalizione, noi tutti insieme respingeremo questo modo di fare. Escludo che la Lega possa governare da sola con Di Maio, credo che questa settimana non accadrà nulla perché ci vorrà del tempo".