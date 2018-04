Animali, anche le scimmie si rilassano con un bel bagno caldo -2

Tokyo, 4 apr. - Per il loro studio, pubblicato questa settimana, hanno analizzato il comportamento delle scimmie durante i bagni e raccolto i loro escrementi per rilevare la presenza di glucocorticoide, un ormone la cui concentrazione aumenta con il livello di stress.

Hanno scoperto che i livelli di stress delle scimmie erano del 20% meno elevati in media dopo un bagno in queste "spa" naturali giapponesi.

"Lo studio dimostra che fare il bagno in delle fonti d'acqua calda non è solo benefico per gli esseri umani ma anche per i macachi giapponesi", ha riassunto all'Afp Rafaela Sayuri Takeshita, una degli autori dello studio. La ricercatrice ritiene che possa anche avere altri effetti positivi sulle scimmmie, per esempio sulla fertilità. "Intendiamo anche studiare la relazione fra queste loro abluzioni, la loro riproduzione e la loro longevità", ha aggiunto.