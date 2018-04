Spagna, regina non va d'accordo con suocera, lo testimonia video

Roma, 4 apr. - Anche i reali litigano con i suoceri, come dimostrano le scene girate a Pasqua, che hanno come protagoniste la regina Letizia, moglie di Felipe VI, e Sofia, che è stata sul trono di Spagna fino all'abdicazione del marito Juan Carlos, padre dell'attuale sovrano.

La scena è stata girata all'uscita dalla messa di Pasqua alla Cattedrale di Palma di Maiorca, sull'isola dove i reali tradizionalmente festeggiano la Pasqua. La regina Sofia, nonna orgogliosa, cinge con le braccia le spalle delle sue nipotine, Leonor, 12 anni, e Sofia, 10 anni, pronta a mettersi in posa per una foto sul sagrato. Ma arriva Letizia, 45 anni, che si mette davanti all'obiettivo, scambia qualche parola con la 79enne ex regina e tenta di prendere per un braccio la figlia maggiore, che poi si libera dal contatto sia con la madre sia con la nonna. Interviene a fare da paciere il re Felipe, sotto gli occhi increduli del padre ottantenne.

Marie Chantal di Grecia, moglie del cugino di Felipe, il principe della corona Pavlos, ha detto la sua su Twitter: "Nessuna nonna merita questo trattamento! Ora ha mostrato il suo vero volto".