Borsa, Milano (-1,1%) cala con Europa su guerra dazi Usa-Cina

Milano, 4 apr. - Le preoccupazioni legate all'inasprirsi della guerra dei dazi tra Usa e Cina affossa tutte le Borse europee, che al giro di boa di metà seduta consolidano i ribassi. Per quanto riguarda Milano, intorno alle 13.30 l'indice Ftse Mib si mostra in calo dell'1,10% , mentre l'All Share cede l'1,07%. In restringimento lo spread tra i rendimenti di Btp e Bund decennali, che viaggia in area 126 punti base.

Sul listino delle blue chip, particolarmente colpita la galassia Fiat. Cnh Industrial lascia sul terreno il 5%; Fca segna -3,42% dopo il forte rialzo della vigilia legato ai dati positivi sulle vendite sul mercato Usa a marzo; pesanti Exor (-2,92%) e Ferrari (-2,73%). Tra i ribassi più forti si collocano anche Stm (-4,36%), Pirelli (-2,23%) e Banco Bpm (-2,08%).

In controtendenza, invece, Terna (+0,65%), Snam (+0,62%), Ferragamo (+0,49%), Recordati (+0,37%), Eni (+0,36%).