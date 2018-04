Governo, Nencini: nessun Aventino, legislatura sia costituente

Roma, 4 apr. - "Non può esistere una sinistra senza popolo ed è in quel fiume che i panni vanno risciacquati affrontando di petto il nodo sicurezza/libertà individuale e prevedendo misure per ridurre la forbice di una disuguaglianza troppo larga". È l`analisi del segretario del Psi, Riccardo Nencini, che ha firmato un articolo sull`Huffington Post in cui fa il punto sulla situazione politica attuale e lancia delle proposte per un nuovo inizio del centrosinistra. Nencini ha scritto che "serve un'idea del futuro attorno a cui ricostruire la sinistra riformista" che possa portare a "disciplinare il mercato, prevedere barriere alla finanziarizzazione dell'economia, rinnovare un patto con l'Unione Europea ma rivedendo a fondo Maastricht, porre al centro il tema delle disuguaglianze".

Il leader socialista sottolinea che il progetto del Pd ha "esaurito la sua spinta" perchè "sono venuti meno i riferimenti sociali cui intendeva rivolgersi alla nascita e la fusione tra ex comunisti e sinistra Dc appare del tutto inadeguata a rappresentare un'Italia così diversa". Per far questo è necessario che ogni soggetto politico che si identifica con la sinistra "ceda parte della sua sovranità a un progetto riformista aperto ai sindaci, alle liste civiche democratiche, a rappresentanti del 'terzo settore'. Un progetto condiviso dalle tante culture repubblicane e europeiste che il prossimo anno, alle Europee, si propongano di giocare nella stessa metà del campo" continua Nencini. Di fronte a questo appuntamento "c'è bisogno di essere legittimati dal voto popolare per lanciare la sfida all'universo grigio-verde, e la prima occasione arriverà nel 2019. Nel frattempo", conclude Nencini, "nessun Aventino. Spingere perché la legislatura sia costituente". Di questi ed altri temi il Partito Socialista Italiano ne discuterà in occasione delle due conferenze territoriali organizzative che si terranno a Bologna il 7 aprile e a Napoli il 14.