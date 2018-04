Trump: guerra commerciale con la Cina già persa molti anni fa

New York, 4 apr. - Frontiere e Cina: su questi due argomenti, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato a scrivere su Twitter. "Non siamo in una guerra commerciale con la Cina, quella guerra è stata persa molti anni fa dalle persone sciocche o incompetenti che rappresentavano gli Stati Uniti" ha scritto Trump, parlando di Pechino. "Ora abbiamo un deficit commerciale di 500 miliardi di dollari all'anno, con il furto di proprietà intellettuale di altri 300 miliardi. Non possiamo lasciare che continui così!".

Poi, sui confini. "Le nostre leggi sulle frontiere sono molto deboli, mentre quelle di Messico e Canada sono molto forti. Il Congresso - ha scritto - deve cambiare queste leggi dell'era Obama e altre, ORA! I democratici ci ostacolano, vogliono riversare gente nel nostro Paese senza controlli...CRIMINE! Prenderemo provvedimenti forti oggi".