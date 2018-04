Roma, 4 apr. - "Il centrodestra è la coalizione che ha vinto le elezioni e a noi spetta l`onere della proposta per la formazione del nuovo governo". Lo ha dichiarato Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, intervenendo al Tg2."Forza Italia si confronterà sui programmi, senza accettare veti e preclusioni, avendo come bussola l'esigenza di stabilità in Italia e a livello internazionale", conclude Bernini.