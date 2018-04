Legittima difesa, Santanchè (Fdi): affrettare nuova legge

Roma, 4 apr. - "La vicenda del rinvio a giudizio di Mario Cattaneo l'oste di Casaletto Lodigiano che ha ucciso uno dei ladri che si era introdotto nel suo locale è un ennesimo caso in cui l'aggredito viene incolpato per aver esercitato il diritto alla legittima difesa. E' dunque bene affrettare il varo di una nuova legge e Fratelli d'Italia ha già fatto la proposta che affermi chiaramente che la difesa è sempre legittima per tutelare le persone oneste che vogliono difendere la loro proprietà". Lo ha affermato in una dichiarzione la senatrice Fdi Daniela Santanchè.