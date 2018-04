Ambasciatore Ucraina: basta con gli inganni su sanzioni a Russia

Roma, 4 apr. - L'ambasciatore ucraino in Italia, Yevhen Perelygin, spiega perché non bisogna "ingannare l`opinione pubblica italiana sul ruolo delle sanzioni contro la Russia" perché "le reali perdite economiche dovute alle sanzioni" sono minime se si consultano i dati ufficiali statistici italiani. "Abolire le sanzioni senza passi concreti della Russia verso la normalizzazione della situazione in Ucraina, inclusa la Crimea, significherà mostrarsi deboli e dipendenti, riconoscere il diritto di forza e sciogliere le mani di Mosca", sottolinea l'ambasciatore in una nota.

Le sanzioni imposte dopo l'annessione della Crimea "non hanno colpito in nessun modo i produttori del settore agroalimentare o della moda, o dell`industria più in generale" ma "hanno colpito in modo chiaro e preciso i responsabili dell`attacco all'Ucraina, le imprese del settore militare-industriale e le strutture connesse, gli operatori commerciali di armamenti, i particolari prodotti e le tecnologie a doppio uso ecc".

"Le perdite subite dalle imprese italiane sono dovute alle cosiddette 'controsanzioni', introdotte proprio dalla Russia", ha spiegato l'ambasciatore sottolineando che "le merci sotto le sanzioni russe rappresentavano solo l`1,8% del totale export italiano verso la Russia e lo 0,6% delle esportazioni italiane dei prodotti agroalimentari verso i paesi del mondo. Anzi, non tutti i 202,7 milioni sono stati persi, nel 2017 l`Italia ha esportato queste merci per 37,4 milioni di euro".

Infine "il principale fattore che ha causato una significativa riduzione dei flussi commerciali nella Federazione Russa è stato il crollo dei prezzi mondiali sul petrolio che per un paese dipendente dall`export ha causato una drastica flessione dell`afflusso di valuta nel paese".

Perelygin ha ricordato infine che "se la parte economica della questione è più o meno chiara, l'aspetto morale ed etico rimane aperto. Secondo la stima dell`ONU l`Ucraina ha subito le perdite di più di 10 mila vite umane, tra militari e civili. Non è solo una statistica. Significa che un nonno seppellisce i suoi due nipotini, che l`unico figlio non torna mai a casa dai genitori e che i bambini restano orfani".