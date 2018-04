Tridico (M5s): Jobs Act ha fallito, lavoro sia meno precario

Roma, 4 apr. - "Il Jobs Act ha fallito il suo obiettivo". Pasquale Tridico, professore associato di Politica economica a Roma Tre, indicato da Luigi Di Maio come potenziale ministro del Lavoro, interviene a "6 su Radio 1" per spiegare quale potrebbe essere l'impostazione che darebbe qualora dovesse guidare il dicastero. "Bisogna intervenire per rendere meno precario il lavoro - ha proseguito poi Tridico - nel 2017, 4 contratti su 5 sono stati a tempo determinato. Anche se il decreto Poletti, più del Jobs Act, ha permesso la liberalizzazione di tutto ciò che può rientrare nel contratto a tempo determinato".

Sulla possibilità di sforamento da parte dell`Italia dei parametri fiscali europei, Tridico ha poi concluso: "In un paese che sta in crisi fare deficit non è negativo, anzi, può essere addirittura positivo, ce lo dice anche il Fondo Monetario Internazionale. In un periodo limitato si può stimolare la crescita con investimenti produttivi, non facendo operazioni come l'esonero contributivo 'a pioggia' a tutte le imprese che ci ha fatto spendere 20 miliardi di euro o altri bonus estremamente costosi, ma fare delle politiche che, seppur costose, possano attivare il famoso moltiplicatore. Lo Stato non è un'impresa; sopravvive agli anni quindi è possibile fare questo".