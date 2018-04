Lombardia, Fontana: pochi assessori donna? Non temo giudizio Tar

Milano , 4 apr. - "Io non temo niente". Lo ha detto il nuovo presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a proposito dell'annuncio di un ricorso al Tar, da parte delle associazioni "Articolo 51 - Laboratorio di democrazia paritaria" e "Donne in quota", relativo alla presunta mancanza di adeguata rappresentanza di genere nella sua giunta.

"Se si guarda la normativa si vede che usa il termine congruità, non fa riferimento a un numero minimo e massimo. Mi sembra che cinque su sedici possa essere considerato un numero congruo. Aspetteremo cosa ci dirà il Tar circa la interpretazione di questo principio. Se dirà che non è congruo valuteremo e nel caso metteremo mano alla giunta, ma non penso" ha aggiunto Fontana a margine del suo primo dopo giunta.