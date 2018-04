Polverini (Fi):dire che governo spetta a Di Maio è forzatura

Roma, 4 apr. - "Un esecutivo con Di Maio premier non è il modo migliore per rispettare il voto popolare del 4 marzo, come sostengono da un mese i Cinquestelle, perché il 32 per cento degli elettori non è la maggioranza e il 4 marzo gli italiani non hanno scelto il premier perché non è previsto dalla Costituzione. È una forzatura continuare ad affermare che il governo spetti a Di Maio". È quanto afferma la parlamentare di Forza Italia Renata Polverini.

"Assurda tale pretesa, intollerabili i veti sugli altri partiti, inaccettabile entrare in casa di altri e dettare le condizioni. Di Maio scalpita per fare il presidente del Consiglio, è un`occasione che non si vuole lasciar scappare perché molto probabilmente non gli ricapiterà, ma con tali premesse, stia sicuro, non varcherà mai il portone di palazzo Chigi. Ora che iniziano le consultazioni al Quirinale, forse, i grillini e il suo leader dovranno prendere atto che è giunto il momento di mettere da parte la propaganda e di cominciare a parlare in modo serio e responsabile", conclude Polverini.