Dal 24 al 26 maggio a Reggio Emilia il Social Cohesion Days -2

Bologna, 4 apr. - Le 42 persone più ricche del mondo - come spiegano gli organizzatori del Social Cohesion Days - possiedono un patrimonio pari a quello dei 3,7 miliardi di persone più povere. Nel corso del 2017, ogni due giorni una persona è diventata miliardaria, mentre il 50 per cento più povero della popolazione mondiale non ha visto aumentare neppure di un centesimo la ricchezza a sua disposizione. Il divario tra ricchi e poveri nel mondo continua ad aumentare e ha raggiunto ormai squilibri insostenibili sia da un punto di vista etico che economico. Sebbene il numero di persone costrette a vivere in condizioni di povertà estrema è stato dimezzato tra il 1990 e il 2010, "le disuguaglianze sono aumentate nello stesso periodo: 200 milioni di persone in più avrebbero potuto essere salvate dall'indigenza" come ha accertato il rapporto Oxfam per il World Economic Forum 2018.

Questo crescente divario sociale sta spingendo parti consistenti della popolazione europea a identificarsi con forme di populismo e totalitarismo, indebolendo così la tenuta sociale dei sistemi democratici. L'obiettivo del Social Cohesion Days, giunto alla sua terza edizione, è di ricostruire dal basso, attraverso pensieri, pratiche e azioni, la possibilità di una reale partecipazione collettiva, globale e locale, alla "cosa pubblica". Perché ridurre i gap, incentivare il dialogo, capire le differenze e valorizzarle sono condizioni necessarie immaginare un futuro per i sistemi democratici.

"La coesione sociale è una necessità" è il tema di apertura del dibattito tra il nobel Amartya Sen e Romano Prodi, presidente della Fondazione per la Collaborazione tra i Popoli, che si confrontano sul modo di ridurre i divari economici, sociali e territoriali esistenti a livello internazionale. Chiudono il festival la presentazione del secondo rapporto annuale a cura dell'Osservatorio internazionale per la coesione e l'inclusione sociale e un incontro dal titolo "La società civile per un manifesto della coesione sociale" a cui partecipa anche Simran Sethi.