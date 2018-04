Dal 24 al 26 maggio a Reggio Emilia il Social Cohesion Days

Bologna, 4 apr. - Occupazione, reddito di cittadinanza, integrazione europea, sport e inclusione sociale, salute, beni comuni e sviluppo sostenibile: sono alcuni dei temi che verranno approfonditi al "Social Cohesion Days", il festival internazionale della coesione sociale in programma dal 24 al 26 maggio a Reggio Emilia.

Durante il "Social Cohesion Days" esperti e docenti, tra cui il premio Nobel Amartya Sen e Romano Prodi, Annachiara Cerri del Consiglio d'Europa e la giornalista americana Simran Sethi, inserita dall'Indipendent tra i 10 eco-eroi del pianeta, si confronteranno in 30 appuntamenti sulla "divisione imperfetta" della ricchezza e sulla coesione sociale in Europa e in Italia. (segue)