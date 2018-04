Lavoro, Intesa Sp: disoccupazione mantiene trend al ribasso

Roma, 4 apr. - Per la disoccupazione si mantiene un trend al ribasso. A sottolinearlo è il senior economist Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, Paolo Mameli, commentando i dati Istat.

La disoccupazione "è tornata a calare a febbraio, al 10,9%, dopo essere salita a 11,1% nel primo mese dell'anno. Il calo è stato più ampio del previsto. Nel mese si è registrato un aumento degli occupati pur in presenza di un calo del tasso di attività. Il calo dei disoccupati si è concentrato tra le donne e tra le classi di età intermedie (le più colpite in precedenza). Inoltre, la creazione di posti di lavoro a febbraio, a differenza che in tutto l'anno precedente, è dovuta all'occupazione stabile anziché a quella temporanea", ha spiegato.

In sintesi, secondo Mameli, "il tasso di disoccupazione mantiene un trend al ribasso, sia pure lento e irregolare su base congiunturale. In prospettiva, anche sulla base delle valutazioni sull'occupazione da parte di imprese e famiglie, confermiamo la nostra stima di un calo del tasso dei senza-lavoro a 10,7% in media d'anno nel 2018 (dopo l'11,2% del 2017). Nel nostro scenario centrale, la disoccupazione calerebbe ulteriormente, attorno al 10%, l'anno prossimo".