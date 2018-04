L'uomo di Neanderthal aveva "nasone" per poter respirare ... -2

Londra, 4 apr. - Inoltre, le fosse nasali o narici del Neanderthalensis gli consentivano di inalare "considerevolmente più" aria dei cugini, una particolarità che potrebbe spiegarsi con un fabbisogno energetico più elevato per il fatto del corpo tozzo e della sua attività di cacciatore.

Secondo lo studio pubblicato sulla rivista britannica "Proceedings of the Royal Society B", l'Uomo di Neanderthal aveva bisogno di circa 4.480 calorie al giorno per sopravvivere all'inverno europeo contro le 2.500 calorie dell'uomo moderno. Per bruciare più zuccheri, grassi e proteine, aveva bisogno di più ossigeno. "L'evoluzione particolare della morfologia facciale del Neanderthalensis proviene, almeno in parte, dal suo adattamento al freddo", sempre secondo lo studio. I Neanderthalensis sono apparsi in Europa, in Asia centrale e in Medio Oriente 200.000 anni fa e sono scomparsi circa 30.000 anni fa.