Yemen, Oxfam: primo passo su aiuti, ma senza pace sarà catastrofe -2

Roma, 4 apr. - "Per consentire alle organizzazioni umanitarie di continuare a portare aiuto alla popolazione, devono prima di tutto esser completamente riaperti i porti di Al-Hudaydah e Saleef e quindi consentire un regolare flusso degli aiuti verso le zone del paese che sono state maggiormente colpite da questo conflitto brutale - continua Pezzati - Mentre i bisogni della popolazione continuano ad aumentare, a un`intera generazione di bambini viene negato il diritto all`istruzione. Senza un massiccio sforzo per stabilizzare e ricostruire il paese, in Yemen la popolazione continuerà a morire se non per la guerra, di fame o per le malattie portate dalla mancanza di acqua pulita, come il colera".