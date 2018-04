Yemen, Oxfam: primo passo su aiuti, ma senza pace sarà catastrofe

Roma, 4 apr. - _"Le generose promesse di aiuti per 2 miliardi di dollari per far fronte alla crisi in Yemen, sono un primo positivo passo in avanti per far sì che la più grave emergenza umanitaria al mondo, non si trasformi in una vera e propria catastrofe. Salvare vite oggi è fondamentale, ma adesso questo sforzo deve essere sostenuto da un efficace impegno diplomatico da parte della Comunità internazionale che porti a un cessate il fuoco duraturo tra le parti in conflitto e all`avvio di un vero processo di pace". Così Paolo Pezzati, policy advisor di Oxfam Italia su quanto emerso dalla Conferenza dei paesi donatori voluta dalle Nazione Unite, che si appena chiusa a Ginevra, a cui Oxfam ha preso parte.

Il summit ha portato allo stanziamento del 70% delle risorse richieste dalle Nazioni Unite per far fronte alla crisi, con l`obiettivo di portare aiuti a 13,1 milioni di persone sui 22,2 milioni che in questo momento dipendono dall`assistenza umanitaria per la propria sopravvivenza.(Segue)