Istat, Marattin(Pd): arrivano frutti nostre riforme,no retromarce

Roma, 4 apr. - "Se si semina bene, i frutti col tempo si raccolgono. Se non nelle urne per questo o quel partito politico (ma questo poco importa), almeno nei bilanci delle famiglie italiane. Crescono reddito, potere d`acquisto, investimenti e occupazione, e diminuisce la disoccupazione. I dati Istat di stamani ci confermano che reddito delle famiglie e mercato del lavoro stanno beneficiando delle riforme fatte negli ultimi quattro anni". È quanto dichiara Luigi Marattin, parlamentare del Pd.

"Sul mercato del lavoro, cominciano a smontarsi alcune leggende metropolitane, come quella secondo cui i nuovi lavori sono tutti precari, e non riguardano né giovani né donne. I 58 mila nuovi occupati dipendenti di febbraio (rispetto al mese precedente) sono infatti quasi tutti a tempo indeterminato (54 mila). L'occupazione cresce - sia su base annua che su base mensile - nelle fasce di età (15-24 anni e 35-49 anni) dove spesso si erano riscontrati più problemi. E la crescita è trainata dalla componente femminile, a testimonianza che funzionano tutte le misure a sostegno delle madri lavoratrici messe in campo negli anni precedenti dai governi Pd. Ma i risultati più evidenti - rivendica Marattin - si notano confrontando la situazione a febbraio 2018 con quella di febbraio 2014, in modo da cogliere le vere tendenze di medio periodo e l`azione dei governi di questi anni. In 4 anni ci sono 1,168 milioni di occupati dipendenti in più, di cui 507 mila a tempo indeterminato. La disoccupazione è scesa dal 12,8% al 10,9%, e quella giovanile dal 43% al 32,8%. Crescono sia il tasso di attività (dal 63,7% al 65,3%, in particolare quello femminile) che il tasso di occupazione (dal 55,5% al 58%)".

"Quando si ricordano questi dati, spesso si risponde dicendo che i nuovi lavori sono quasi tutti 'da una o due ore a settimana'. Giova ricordare che invece, secondo i dati Istat, la quota di occupati che lavora meno di 10 ore a settimana in questi anni è addirittura calata, dal 3% del febbraio 2014 al 2,5% di inizio 2018. E parlano chiaro anche i dati sui bilanci delle famiglie. Dall`inizio della crisi (2008) al 2014 le famiglie consumatrici italiane hanno perso 27,5 miliardi di potere d`acquisto e 3,6 miliardi di reddito lordo. Nei tre anni seguenti, durante i governi Pd, abbiamo recuperato circa 10 miliardi potere di acquisto e 15,5 miliardi di reddito lordo. Non ci resta che aspettare quanti miliardi invece vedremo bruciati dai governi populisti e le loro ricette da apprendista stregone".