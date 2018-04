Lombardia, Fontana: Sardone? Dialettiche interne a partito

Milano, 4 apr. - "Io commento dicendo che le cose che contano e interessano ai cittadini sono che sono stati ridotti ticket e che ci saranno più famiglie che potranno beneficiare dei nidi gratis, le altre sono dialettiche all'interno di un partito che credo non interessino molto i cittadini". Lo ha detto il nuovo presidente della Regione Lombradia, Attilio Fontana, a proposito dell'esclusione dalla sua giunta di Silvia Sardone, consigliere regionale di Forza Italia reduce data fino all'ultimo come possibile assessore. Quanto al fatto che le stessa Sardone dica che non c'è democrazia per Fontana "è un'affermazione che ha fatto la consigliera Sardone e se ne assumerà le responsabilità".