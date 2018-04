Marcucci (Pd): dati Istat più ostinati della propaganda

Roma, 4 apr. - "È che i fatti sono più ostinati della propaganda. Oggi ce lo conferma l'Istat, con dati che per fortuna non possono essere smentiti neppure dal risultato delle elezioni". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci. "Sei nuovi posti di lavoro su dieci sono con contratti a tempo indeterminato - prosegue Marcucci - la disoccupazione, compresa quella giovanile, è scesa notevolmente, rispetto a come l'aveva trovata Matteo Renzi quando si insediò a Palazzo Chigi".

Secondo Marcucci "tra il 2008 ed il 2013 i consumatori italiani hanno perso 118 miliardi di euro di potere d'acquisto in termini reali, tra il 2014 ed il 2017 hanno recuperato 37 miliardi, di cui 27 nel biennio di completa attuazione delle riforme Renzi (80 euro, eliminazione tassa sulla prima casa, crescita occupazione con il Jobs act, decontribuzioni). Oggi iniziano le consultazioni del presidente della Repubblica per formare un nuovo governo. Noi, il Pd, continuiamo ad essere persone responsabili e ci auguriamo che chi verrà dopo di noi, faccia meglio con fatti concreti e non con le bugie raccontate in campagna elettorale", conclude il capogruppo dem.