Legittima difesa, Meloni: "io sto con Mario Cattaneo"

Roma, 4 apr. - "Chiesto il rinvio a giudizio per Mario Cattaneo, l'oste di Casaletto Lodigiano che uccise uno dei quattro ladri che si erano introdotti illegalmente nel suo locale. Anche per lui Fratelli d'Italia ha depositato, nel giorno in cui si è insediato il nuovo Parlamento, una proposta di legge per affermare un principio chiaro: la difesa è sempre legittima. Vogliamo rafforzare la tutela delle persone oneste, che sono state costrette dalle circostanze a reagire legittimamente. E se entri nella mia proprietà per rubare, nella migliore delle ipotesi, io devo potermi difendere". Lo ha scritto su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.