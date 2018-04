Istat, Barbagallo: andamento contraddittorio economia Italia

Roma, 4 apr. - I dati diffusi dall`Istat "registrano un andamento contraddittorio della nostra economia. La realtà si prospetta meno rosea delle stime per quel che riguarda il rapporto deficit-pil e la pressione fiscale mentre, sul fronte dell`occupazione, a una prima timida crescita dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato fa da contraltare negativo l`aumento della disoccupazione giovanile". E' il commento del leader della Uil, Carmelo Barbagallo.

E se il reddito delle famiglie sale "è anche grazie ai rinnovi contrattuali voluti con determinazione dai lavoratori e dal Sindacato. L`auspicio, dunque, è che si formi subito un governo in grado di affrontare efficacemente le emergenze economiche, a partire dalle questioni connesse al lavoro. Servono investimenti pubblici e privati e serve una riduzione delle tasse a favore dei lavoratori e dei pensionati. Solo su queste solide fondamenta si può basare lo sviluppo del Paese e solo a quel punto potremo registrare dati non più altalenanti, ma strutturalmente in crescita", ha concluso.