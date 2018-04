Anzaldi: Di Maio disposto a tutto per P. Chigi

Roma, 4 apr. - "È sconcertante come Di Maio sia pronto a inventare qualsiasi balla pur di arrivare a Palazzo Chigi. Ora dice che il Movimento 5 stelle ha apprezzato l'operato dei governi Renzi e Gentiloni, ora dice che ministri come Minniti, Martina e Franceschini hanno lavorato bene, che loro non hanno mai sostenuto che sono tutti uguali e anzi il Pd sarebbe il primo interlocutore". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, pubblicando un video con alcune dichiarazioni degli scorsi mesi di esponenti M5s.

"Come mai Di Maio queste cose le dice ora che ha bisogno dei voti Pd per fare il suo governo, mentre per l`intera legislatura hanno sempre votato contro tutti i nostri provvedimenti, ricoprendoci di insulti? Ci sono i video che li inchiodano. Di Battista a Piazzapulita sosteneva: mai un patto alla tedesca con Franceschini, il Pd è peggio di Forza Italia. Sulla questione libica, Di Maio accusava Minniti di aver fatto accordi con le organizzazioni criminali. Contro l`operato del ministro Martina hanno annunciato la presentazione di mozioni di sfiducia. E questi sono solo alcuni esempi. Di che parliamo?".