Consultazioni, summit Forza Italia a Roma da Berlusconi alle 13

Roma, 4 apr. - E' in programma alle 13 il pranzo di lavoro a palazzo Grazioli convocato da Silvio Berlusconi per un confronto in vista delle consultazioni di Forza Italia al Quirinale domani sulla formazione del nuovo governo. Al summit romano, secondo quanto viene riferito, parteciperanno le capogruppo parlamentari Annamaria Bernini e Maria Stella Gelmini ed il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani che domani incontreranno con Berlusconi il presidente Mattarella, insieme a Gianni Letta e al coordinatore di Fi Nicolò Ghedini.