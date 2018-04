Istat, Confesercenti: riduzione peso fisco resta una priorità -2

Roma, 4 apr. - "In questo scenario - prosegue Confesercenti - è urgente riprendere il percorso di riduzione della pressione fiscale complessiva, che si è interrotto lo scorso anno. Soprattutto, è fondamentale bloccare lo scatto delle clausole di salvaguardia, che prevedono aumenti IVA già a partire da gennaio 2019. Uno stop promesso da tutte le forze politiche in campagna elettorale e ribadito anche negli ultimi giorni".

"L`auspicio - conclude - è che già la istituenda Commissione speciale per il Def riesca a mettere un punto sulla questione, visto l`entità del rischio: l`aumento dell`IVA, infatti, brucerebbe secondo le nostre stime circa 23 miliardi di spesa delle famiglie in un triennio, bloccando ulteriormente la domanda interna e rischiando di trasformare il rallentamento atteso dell`economia nei prossimi anni in una vera e propria frenata".