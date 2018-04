Istat, Confesercenti: riduzione peso fisco resta una priorità

Roma, 4 apr. - Nonostante i dati diffusi oggi dall`Istat che "confermano un quadro macro economico peggiore di quello previsto dal Def" è "urgente riprendere il percorso di riduzione della pressione fiscale complessiva".

Lo afferma Confesercenti dopo la revisione in senso negativo del rapporto deficit-Pil di due decimali che "sebbene attesa, potrebbe incidere sugli equilibri dei conti pubblici, riducendo lo spazio di manovra e mettendo un`ipoteca sulla futura riduzione della pressione fiscale, che invece rimane la priorità dell`economia in una fase ancora delicata. Così Confesercenti su Istat".

"Il 2017 - ricorda la Confederazione in una nota - si è chiuso in ripresa, registrando l`aumento del reddito delle famiglie, dell`occupazione e dei consumi. I primi mesi del 2018 hanno dato, invece, segnali meno rassicuranti. Sebbene il numero di occupati continui a crescere - come confermato proprio oggi dall`Istituto di statistica - nei primi mesi dell`anno le vendite sono tornate a rallentare, così come si è deteriorato il clima di fiducia delle imprese".(Segue)