Codacons: bene consumi famiglie ma presto per cantare vittoria

Roma, 4 apr. - Positivi per il Codacons i dati forniti oggi dall`Istat e relativi alle famiglie italiane, che vedono nel 2017 una crescita dei consumi finali del 2,5% e un aumento del potere d`acquisto del +0,6%. Anche se - specifica l`associazione - è ancora presto per cantare vittoria.

"Finalmente i consumi, dopo i dati deludenti del 2016, fanno segnare una crescita incoraggiante nel 2017, dovuta soprattutto ai prezzi al dettaglio rimasti particolarmente bassi nel corso dell`anno e all`aumento del reddito disponibile - spiega il presidente Carlo Rienzi -. Purtroppo però siamo ancora lontani dai livelli pre-crisi, quando i consumi crescevano fino al ritmo del +4% all`anno, e la strada per colmare il gap con il passato (-80 miliardi di euro di consumi nel periodo della crisi economica) appare lunga e tortuosa, come dimostrano i dati negativi delle vendite al dettaglio nei primi mesi del 2018".

"Per questo, pur in presenza di numeri positivi, riteniamo sia ancora presto per cantare vittoria, e ribadiamo la necessità di sostenere i consumi interni attraverso misure per incrementare il potere d`acquisto, che nel 2017 non va oltre il +0,6%", conclude Rienzi.