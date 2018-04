Banche, Crif: stabili le richieste di credito imprese nel I trim

Roma, 4 apr. - Le richieste di credito delle imprese risultano stabili nel primo trimestre dell'anno, con una performance assolutamente speculare allo stesso periodo del 2017 (+0,04%). Lo rilevano le elaborazioni effettuate sulla base del patrimonio informativo di Eurisc - il Sistema di informazioni creditizie di Crif che raccoglie i dati relativi a oltre 85 milioni di posizioni creditizie, di cui oltre 9 milioni riconducibili a imprese.

Pure se una situazione di stallo, spiega il Crif, i tratta comunque di una notizia positiva perché in questo primo scorcio d'anno si arresta il trend negativo registrato nel 2017 per il comparto delle imprese individuali (che fanno segnare un +0,5%) e si avvicina al punto di svolta per le società di capitali (-0,4%).

Entrando maggiormente nel dettaglio, l'analisi condotta da Crif consente di distinguere l'andamento del numero di richieste da parte di Imprese individuali e Società di capitale. Nel confronto con lo stesso periodo del 2017, il I trimestre dell'anno in corso ha registrato una stabilizzazione per le Società di capitali (-0,4%) più lieve rispetto a quella delle Imprese individuali, che tornano in territorio positivo (+0,5%).

Un'altra evidenza significativa che emerge dall'ultimo aggiornamento del Barometro Crif è rappresentata dal calo dell'importo medio richiesto: il primo trimestre dell'anno, infatti, nell'aggregato di imprese individuali e società di capitali fa registrare un valore pari a 66.250 euro. Nel dettaglio, le imprese individuali hanno mediamente richiesto 32.769 euro, con una contrazione del -2,7% rispetto all'anno precedente, mentre le società di capitali hanno fatto registrare un forte calo (-13,8%), con l'importo medio richiesto che si è attestato a 89.197 euro. Questa dinamica potrebbe essere spiegata anche con il miglioramento della redditività delle imprese di dimensione maggiore, dalla quale deriva una maggiore capacità di autofinanziamento.