Lavoro, Eurostat: Italia terzo Paese Ue per disoccupazione

Roma, 4 apr. - L'Italia è il terzo Paese dell'Unione a 28, per tasso di disoccupazione, in particolare quella giovanile. Peggio di noi sono solo Spagna e Grecia. Secondo Eurostat, tra gli Stati membri il livello più basso di tasso di disoccupazione a febbraio è stato registrato nella Repubblica Ceca (2,4%), in Germania e a Malta (entrambi 3,5%) e in Ungheria (3,7%, dato del gennaio 2018). Il tasso più elevato di disoccupazione è stato invece quello di Grecia (20,8% a dicembre), Spagna (16,1%) e Italia (10,9%).

Per quanto riguarda il tasso di disoccupazione giovanile, è stato rilevato il 15,9% nell'Ue a 28 e il 17,7% nell'area euro (un anno fa erano rispettivamente il 17,3% e il 19,4%). A febbraio il livello più basso è stato registrato in Germania (6,2%), Norvegia (7,2%) e Repubblica Ceca (7,5%), mentre i livelli più elevati sono stati registrati in Grecia (45% a dicembre 2017), Spagna (35,5%) e Italia (32,8%).