Francia, treni nel caos per secondo giorno sciopero ferrovieri -3

Parigi, 4 apr. - Studenti, pensionati e dipendenti pubblici, tutti contrari a diversi aspetti del vasto programma di riforme del giovane ex banchiere, sono già scesi in piazza contro di lui. A ottobre Macron è riuscito a far approvare la sua controversa riforma del mercato del lavoro, nel quadro di un ambizioso programma per rilanciare l'economia, ma per i commentatori lo scontro con i ferrovieri potrebbe rivelarsi dannoso se l'opinione pubblica si schiera con gli "cheminots". Le ferrovie sono un bastione sindacale in Francia e hanno spesso obbligato i governi a fare marcia indietro con grossi scioperi.

Secondo la SNCF solo un terzo dei lavoratori ha scioperato ieri, ma le cifre sono state duramente smentite dai sindacati, che parlano di adesioni alla protesta del 60%. Il sostegno pubblico allo sciopero è al 46%, secondo un sondaggio Ifop pubblicato domenica, ma è in crescita, quattro punti in più rispetto a due settimane fa.